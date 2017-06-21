Що утримує українців на стресовій роботі і чи готові вони поміняти зарплату на душевний комфорт

Чому українці лишаються на стресовій роботі і чи готові вони погодитися на меншу зарплату в обмін на душевний спокій і здоров'я, - результати опитування rabota.ua.

Дві треті опитаних зізналися, що від кардинальних змін в професійному житті їх утримує далеко не корпоративний дух і відданість компанії, в якій вони наразі працюють, а відсутність кращих пропозицій. Більше 30% респондентів вважають, що висока зарплата - досить вагомий привід для того, щоб зібрати нерви в кулак і потерпіти. Трохи менше - 27% учасників опитування - залишаються на нинішньому місці роботи завдяки гарному колективу. Для 15% найкращим заспокійливим, яке допомагає пережити стрес, є перспектива майбутнього підвищення, а майже 14% готові закрити очі на все заради престижної посади.

Цікаво, що, відповідаючи на питання, чи виправдовує рівень їхньої зарплати всі хвилювання на роботі, 68% опитаних відповіли негативно. І лише 32% респондентів вважають, що матеріальна винагорода, яку вони отримують, цілком компенсує всі стресові ситуації.

Але яким б не був рівень нервозності на роботі, більша частина опитаних - 67% респондентів - все одно не готова поміняти її на спокійнішу, але з меншою зарплатою.

Висновки напрошуються невтішні: більшість українців працює в стані перманентного стресу. Але фінансові умови, престиж або задовільний рівень зарплат здатні утримувати їх на некомфортному місці роботи.

Але не все так райдужно для роботодавців, які не прагнуть змінювати нездоровий психологічний клімат в компанії, та керівників, які не бажають вирішувати наболілі питання. Як показали результати опитування, 42% українців вважають моніторинг вакансій на сайтах з працевлаштування ефективним засобом зняття стресу. А за даними сайту rabota.ua, у 2017 році кількість можливостей і актуальних вакансій для пошукачів збільшилася втричі - порівняно з показниками 2015 року. Відповідно, шанси знайти нову роботу з кращими умовами та змінити своє життя в українців сьогодні значно більше. І вибір тільки за ними.