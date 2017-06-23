Нацрада за 8 місяців оштрафувала 12 радіостанцій через недотримання мовних квот

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала 12 українських радіостанцій за недотримання квот на українську мову в ефірі на 591 тис. грн за останні 8 місяців. Про це повідомляється в інфографіці, опублікованій на офіційній сторінці Нацради з телерадіомовлення у Facebook.

Згідно з представленими матеріалами, за порушення в частині обсягу ведення передач українською мовою оштрафовано радіо "Глас" (Одеса), "Радио Вести" (Харків), радіо "104.FM" (Маріуполь), «Радіо Терра» (м.Лозова Харківської області).

Читайте такожПорошенко підписав закон про україномовні квоти на телебаченні

За порушення законодавства в частині обсягу пісень українською мовою оштрафовано Kiss FM (Київ), "Радіо Шансон" (Київ), "Радіо сто шість і шість" (Харків), M FM (Харків), "Європа плюс Дніпро" (Дніпро), "Ірта" (Сєвєродонецьк), "ТРК Маяк" (Олександрія), «Best FM» (Маріуполь).

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада 2016 року набрав чинності закон про частку музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій. Згідно з цим документом, частка пісень державною мовою в ефірі радіостанцій має становити не менш як 25% у проміжках часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 і 22.00, а частка ведення передач українською мовою має становити не менш як 50%.