Оформлення морського фасаду Одеси вийшло "на фінішну пряму" – Труханов

Створення Грецького парку завершить реалізацію проекту з оформлення центрального морського фасаду Одеси.Мер Одеси Геннадій Труханов 23 червня провів виїзну нараду, де були поставлені першочергові завдання щодо благоустрою Грецького парку.

Про це повідомляє прес-служба одеської мерії, передає «РБК-Україна».

Зокрема, за словами мера, створення Грецького парку завершить реалізацію масштабного проекту міської влади щодо оформлення центрального морського фасаду Одеси.

"Вперше за багато десятиліть морський фасад Одеси набуває гідного вигляду. Ми провели колосальну роботу, яку вже оцінили одесити і гості міста. Зараз ми вийшли на фінішну пряму – створення Грецького парку", - розповів Труханов.

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Раніше в Одесі були відреставровані знамениті Потьомкінські сходи, упорядковано Стамбульський парк, у відкритті якого взяв участь президент Петро Порошенко. Завершує проект оформлення морського фасаду Одеси Грецький парк. Зараз у парку тривають протизсувні заходи.

За даними прес-служби, всі роботи проводяться за позабюджетні кошти, за підтримки грецької діаспори. Офіційне відкриття парку заплановане на 2 вересня 2018 року.