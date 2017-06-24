Прокурор просить для Гужви запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави

Прокурор Олена Ковальчук просить суд обрати головному редактору видання «Страна.ua» Ігорю Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави, оскільки вважає, що підозрюваний може повторно вимагати кошти. Як передає кореспондент УНІАН, про це Ковальчук сказала на засіданні Шевченківського районного суду, який обрає Гужві запобіжний захід.

Читайте такожПідозрюваного у вимаганні Гужву доставили в суд, йому загрожує до 10 років в’язниціЗа словами Ковальчук, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, підозрювані Гужва та Антон Філіпковський планували отримати не лише ті $20 тис., які зазначено в повідомленні про підозру, а й значно більшу суму. Прокурор наголосила, що це свідчить про корисливий мотив у діях Гужви, про його наміри збагатитися на більшу суму.

Також вона додала, що підозрюваний може знищувати або спотворювати будь-які речі або документи, які мають важливе значення для кримінального провадження. Разом з тим, у прокуратурі вважають, що Гужва може незаконно впливати на потерпілого свідка або іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні.

"Не можна ігнорувати наявність і такого ризику як можливість вчинення іншого кримінального правопорушення", - додала Ковальчук.

Вона наполягає, що суд має обрати Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави як альтернативного запобіжного заходу у вигляді однієї тисячі мінімальних заробітних плат.

Також Ковальчук вважає неможливим цілодобовий домашній арешт Гужви, тому що він не зареєстрований у Києві і не має у столиці постійного місця проживання. За даними прокуратури, Гужва часто подорожує за кордон в різних напрямках.

Як повідомляв УНІАН, Гужву було затримано ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Його підозрюють у вимаганні та отриманні $10 тис. за відмову від публікації компромату. Проти Гужви відкрито провадження за ст. 189 Кримінального кодексу ("вимагання").

Сьогодні суд обрав спільнику Гужви Антону Філіпковському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.