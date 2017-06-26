Більшість українців виступають за унітарний устрій країни, 50% висловлюються за членство в ЄС - дослідження

Більшість опитаних українців (понад 60%) виступають за унітарний устрій країни, а 50% опитаних висловлюються за членство у Європейському Союзі.

Про це йдеться у переданих агентству УНІАН результатах дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з результатами дослідження, більше 60% опитаних українців вважають оптимальним унітарний устрій для України, а 20% підтримують федерацію. Водночас 18% - не визначилися із відповіддю.

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Найбільше унітарний устрій підтримують жителі заходу країни. Крім того, кожен десятий з тих, хто висловлює недовіру Росії, підтримує федеративний устрій України.

"Для 40% опитаних особисто важливим є запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом, для 55% - не важливим, 7% - не визначились", - йдеться у результатах дослідження.

Зауважується, що порівняно з даними 2016 року, показники практично не змінилися. Так, безвізовий режим з ЄС більш важливим є для мешканців західного регіону та молоді, а найменш важливим - для респондентів пенсійного віку.

Крім того, половина опитаних вважає, що Україні слід стати членом Європейського Союзу, 12% - Митного союзу, 28% підтримують рівновіддаленість від ЄС і Росії, кожен десятий - не визначився.

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"Вступ до ЄС більшою мірою підтримують на заході та молодь. Серед тих, хто висловлює свою недовіру до країн Європейського Союзу, 15% підтримують вступ до ЄС, 30% - за Митний союз, 45% - підтримують рівновіддаленість від ЄС і Росії", - зазначається у результатах дослідження.

Дослідження було проведене 22-31 травня на замовлення журналу "Фокус". Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність - 3000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 1,8%.