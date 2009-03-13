СБУ оприлюднила унікальні документи

Директор Галузевого державного архіву Служби безпеки України Володимир В’ЯТРОВИЧ представив досі невідомі матеріали з архіву СБУ про події в Карпатській Україні 1938-1939 рр.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

За даними прес-центру, в архіві знайдено оригінали офіційних видань уряду та документи збройних сил Карпатської України, які вважалися знищеними ще в 1939 р., аби не потрапити до рук угорських окупантів.

В.В’ЯТРОВИЧ продемонстрував унікальні документи збройного формування Карпатської України – Організації народної оборони “Карпатська Січ”.

“Основний архів цієї організації, - повідомив В.В’ЯТРОВИЧ, - був знищений самими січовиками в березні 1939 року, аби його документи не потрапили в руки угорської армії. Тому віднайдені матеріали суттєво доповнюють ту невелику частину документів, які збереглися до наших днів. Це - особливо цінні внутрішньоорганізаційні матеріали: накази (зокрема за підписом Головного команданта Дмитра Климпуша), інструкції, програми навчання та матеріали лекцій для січовиків”.

Особливу увагу привертає листівка «Жінки Карпатської України» та «Інструкція для трьохтижневого інструкторського курсу від 1 лютого до 22 лютого1939 р.» для Жіночих відділів Карпатської Січі, видана референтурою відділів Жіночої Січі 18.01.1939 р.

Також представлено оригінали офіційних видань уряду Карпатської України, зокрема маніфест від 10 листопада 1938 року, три номери “Урядового вісника” за січень-лютий 1939 року, список кандидатів до парламенту від Українського національного об’єднання, документи дипломатичної місії, сформованої для переговорів з Угорщиною, невідоме фото Президента Карпатської України Августина Волошина.

«На жаль, не всі документи дійшли до нас в цілісному вигляді – кілька документів Карпатської січі представлені лише фрагментами. Ще частина документів була цілковито знищена чекістами після їх вилучення. З окремих із них були зроблені виписки, що теж можуть бути цінним джерелом», - відзначив В.В’ЯТРОВИЧ. Наприклад, у виписці із наказу генерального штабу №25 від 06.02.1939 р. йдеться про присвоєння інструктору Борису Щуці (майбутньому Головному командиру УПА Романові Шухевичу) звання чотаря.

Електронні копії всіх віднайдених документів з історії Карпатської України розміщено в окремій тематичній папці Відкритого електронного архіву ГДА СБУ, для того аби їх вивчали історики, краєзнавці та журналісти. Нагадаємо, ознайомитися із матеріалами Відкритого електронного архіву ГДА СБУ можна: м.Київ, вул.Ірининська, 4; м.Харків, вул.Мироносицька, 2; м.Одеса, вул.Єврейська, 43; м.Севастополь, вул.Леніна, 37; м.Сімферополь, вул.Дзержинського, 7.