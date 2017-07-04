Садового викликали на допит в Генпрокуратуру

Генпрокуратура викликала на допит мера Львова Андрія Садового у справі про виділення землі під індустріальний парк "Рясне-2". Про це Садовий написав на своїй сторінці в Facebook.

"В 10:30 йду на допит в Генпрокуратуру (вул. Петлюри 7/9). Справа "Держава Україна проти індустріального парку у Львові... Історія триває вже близько року і я дивуюся терпінню інвесторів, які досі не розвернулися і не грюкнули дверима", - написав Садовий.

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Відзначимо, що в кінці 2016 року Генеральна прокуратура України повідомила, що відомство спільно з Національною поліцією України здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій з боку посадових осіб Львівської міськради, які призвели до збитків держави в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

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Досудове розслідування встановило, що посадові особи Львівської міськради, зловживаючи службовим становищем, уклали з підприємством договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною 52 млн грн, незважаючи на те, що нормативна грошова оцінка такої землі становила 140 млн грн.