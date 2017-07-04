Садового викликали на допит в Генпрокуратуру

11:23, 04 липня 2017
Суспільство
501 0

Мера Львова допитають у справі про будівництво індустріального парку в місті.

ГПУ порушила кримінальну справу кінці 2016 року / УНІАН

Генпрокуратура викликала на допит мера Львова Андрія Садового у справі про виділення землі під індустріальний парк "Рясне-2". Про це Садовий написав на своїй сторінці в Facebook.

"В 10:30 йду на допит в Генпрокуратуру (вул. Петлюри 7/9). Справа "Держава Україна проти індустріального парку у Львові... Історія триває вже близько року і я дивуюся терпінню інвесторів, які досі не розвернулися і не грюкнули дверима", - написав Садовий.

Читайте такожУ Львові активісти закидали площу біля ратуші димовими шашками на знак протесту проти Садового

Відзначимо, що в кінці 2016 року Генеральна прокуратура України повідомила, що відомство спільно з Національною поліцією України здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій з боку посадових осіб Львівської міськради, які призвели до збитків держави в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Читайте такожСадовий погодився на "сміттєву пропозицію" від голови Львівської ОДА

Досудове розслідування встановило, що посадові особи Львівської міськради, зловживаючи службовим становищем, уклали з підприємством договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною 52 млн грн, незважаючи на те, що нормативна грошова оцінка такої землі становила 140 млн грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #допит Садового#парк у Львові