Авіарейс Амстердам-Київ розвернули в повітрі "з міркувань безпеки"

Нідерландська авіакомпанія KLM була 5 липня змушена була повернути в аеропорт вильоту рейс KL 1387 до Києва, пояснивши свої дії "міркуваннями безпеки".

Про це "Європейській правді" розповіли пасажири даного рейсу.

За словами кореспондентки, що летіла цим літаком, про повернення їм повідомили вже після того, як літак почав зниження: "Десь через півгодини після вильоту літак розвернувся. Оголошення про те, що ми повертаємося в Амстердам зробили ще за півгодини".

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Дані бортового радару, зафіксовані на сайті Flightradar24, підтверджують, що літак вилетів з аеропорту Схіпхол, набрав крейсерську висоту та увійшов у повітряний простір Німеччини, після чого розвернувся.

Причини інциденту пасажирам не повідомили, зазначивши лише, що рішення про повернення ухвалене "з міркувань безпеки". Пасажирів попросили вийти в аеропортовий "рукав" і зачекати на заміну літака. Орієнтовно о 23:10 5 липня за місцевим часом літак вилетів з аеропорту Схіпхол.