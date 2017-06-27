Названі найпопулярніші напрямки серед українців після введення безвізу

У трійку найбільш популярних напрямків, авіаквитки за якими шукали українці після введення безвізового режиму з ЄС, увійшли Барселона, Рим і Париж, свідчать дані пошуковика momondo.

Далі йдуть Мілан, Лісабон, Прага, Варшава, Амстердам, Афіни і замикає десятку лідерів - Мадрид, передає Avianews.

Більшість пошукових запитів припадало на перельоти з Києва, Львова, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Івано-Франківська, звідки регулярні рейси в Європу виконують як українські, так й іноземні авіакомпанії.

При цьому користувачі momondo з Києва найбільше цікавилися авіаквитками в Іспанію, Італію і Францію, зі Львова - в Італію та Іспанію, з Одеси - в Німеччину та Чехію, з Харкова - у Польщі та Іспанії.

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За даними momondo, зростання пошукових запитів 12 червня 2017 року, в перший день після введення безвізового режиму з ЄС, склав +319% порівняно з аналогічним днем тижнем раніше. Протягом тижня інтерес до країн безвізової зони дещо стабілізувався, у результаті приріст склав +62,9%.

З 11 червня 2017 року громадяни України, які мають дійсні біометричні паспорти, зможуть відвідувати без отримання візи 22 держави ЄС, що входять в Шенгенську зону (Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія та Швеція), чотири держави ЄС, що не входять в Шенген (Болгарія, Кіпр, Румунія і Хорватія), а також чотири держави, що не входять в ЄС, але є учасниками Шенгенської угоди (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія).