В курортній зоні Одеси активісти закидали димовими шашками будівельний майданчик – поліція

У курортній зоні Одеси сьогодні активісти місцевої організації «Національного корпусу» закидали димовими шашками будівельний майданчик, де споруджується житловий багатоповерховий будинок, одну людину затримано. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався на вулиці Каманіна, куди прибули кілька десятків активістів.

Читайте такожВ Одесі під час реставрації Воронцовського палацу виявлено давній амфітеатр (фото)«Встановлено, що на прохання місцевих жителів, яким заважає будівництво багатоповерхівки, на місце прибули представники однієї з громадських організацій, які закидали будівельний майданчик димовими шашками», - заявили в главку.

На місце події виїхали співробітники поліції, які припинили хуліганські дії. В результаті одного громадянина доставлено до Київського відділу поліції Одеси, стосовно нього складено протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

На даний час триває розслідування.

У прес-службі Управління патрульної поліції Одеси повідомили, що в суботу вдень на вулиці Каманіна між активістами та працівниками будівельної компанії стався конфлікт, який переріс у бійку. «В результаті для припинення конфлікту затримано агресивно налаштованого активіста, який провокував бійку», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, в «Національному корпусі» заявили, що будівництво на вул. Каманіна, яке веде компанія Kadorr Group, що належить відомому бізнесмену Аднану Ківану, нібито незаконне. «Зараз активістами була проведена акція проти нелегальної забудови компанією Kadorr Group. По прибуттю на місце одразу були помічені агресивно налаштовані молодики в балаклавах, які стояли за парканом забудови», - повідомили в організації.

Там стверджують, що, коли активісти пішли «на радикальні дії» - демонтаж паркану, до них одразу почали застосовувати фізичну силу. «Хлопців просто кидали на землю і били ногами. Двоє отримали легкі травми», - йдеться в повідомленні. Активісти також стверджують, що правоохоронці були на боці забудовника, і «цієї ситуації б не виникло», якби представники відповідних контролюючих органів виконували «свої прямі обов'язки».