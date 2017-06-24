В Одесі побили учасницю експертної комісії "Група 2 травня"

У центрі Одеси зловмисники побили відому активістку - учасницю експертної комісії «Група 2 травня» Світлану Підпалу. Про це Підпала повідомила в Facebook. Напад було скоєно сьогодні вдень на вулиці Тираспольській, біля будинку, де живе активістка.

Читайте такожПроект "Куликове поле" в Одесі фінансувала Москва – група "2 травня"«На мене напали біля мого будинку на Тираспольській. У мене в руках був надувний дитячий м'яч і мобільний телефон, на плечі рюкзак. Нічого не вкрали. Бризнули балоном, потім били по обличчю. Я розумію, що мене попереджають...», - написала Підпала, зазначивши, що очікує приїзду швидкої допомоги.

Підпала є активною учасницею незалежного розслідування, яке проводить громадська комісія «Група 2 травня», створена в 2014 році після масових заворушень, що призвели до загибелі 48 осіб. Підпала також активно бере участь у різних акціях протесту, спрямованих проти знищення зелених зон та забудови узбережжя Чорного моря в Одесі.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися зіткнення в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.