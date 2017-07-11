На Сумщині заборонили діяльність "Російського культурного центру"

Сумський окружний адміністративний суд заборонив діяльність громадської організації "Руський культурний центр Сумської області". Про це повідомляється на сайті суду.

10 липня суд розглянув адміністративну справу за позовом Головного територіального управління юстиції у Сумській області до громадської організації "Руський культурний центр Сумської області", третя особа - управління Служби безпеки України.

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У своїх позовних вимогах позивач просив здійснити примусову ліквідацію "Руського культурного центру ".

За результатами судового розгляду цієї справи позовні вимоги задоволені в повному обсязі.

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В даний час рішення не вступило в законну силу і може бути оскаржено в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, що у вересні 2016 року СБУ та прокуратура провели обшук і затримали жителя Сум, який очолював місцеве відділення "Російського культурного центру". Під час обшуку виявили сепаратистські матеріали.