На більшій частині України - сніг, та ще мокрий

Завтра у більшості регіонів України пройде мокрий сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 22 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі у північних, Житомирській, Рівненській та Волинській областях, а вдень на більшій частині території України часом опади, переважно у вигляді мокрого снігу, на півдні дощу. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у східній та південній, а вдень і в західній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, в західній частині при проясненнях місцями 3-8° морозу, на Південному узбережжі Криму 2-4° тепла; вдень 1-6° тепла, на півдні та Закарпатті до 10° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Часом опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.