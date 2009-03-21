На кондитерській фабриці загинув муляр

В Сумській області, у місті Тростянець на кондитерській фабриці «Крафт Фудз Україна» загинула людина.

Як передає кореспондент УНІАН, територіальне управління Держгірпромнагляду в Сумській області створило спеціальну комісію для розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався на території підприємства.

За попередньою інформацією, під час демонтажу цегляної стіни в адміністративно-побутовому корпусі фабрики внаслідок падіння перегородки одержав травму 45-річний муляр підрядної будівельної організації. За два дні чоловік помер у лікарні.

Цього року це вже четвертий смертельний випадок на виробництві в Сумській області.