На кондитерській фабриці загинув муляр

14:44, 21 березня 2009
Суспільство
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Повідомлення з Сумської області

В Сумській області, у місті Тростянець на кондитерській фабриці «Крафт Фудз Україна» загинула людина.

Як передає кореспондент УНІАН, територіальне управління Держгірпромнагляду в Сумській області створило спеціальну комісію для розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався на території підприємства.

За попередньою інформацією, під час демонтажу цегляної стіни в адміністративно-побутовому корпусі фабрики внаслідок падіння перегородки одержав травму 45-річний муляр підрядної будівельної організації. За два дні чоловік помер у лікарні.

Цього року це вже четвертий смертельний випадок на виробництві в Сумській області.

 

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