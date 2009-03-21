На кондитерській фабриці загинув муляр
14:44, 21 березня 2009Суспільство
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Повідомлення з Сумської області
В Сумській області, у місті Тростянець на кондитерській фабриці «Крафт Фудз Україна» загинула людина.
Як передає кореспондент УНІАН, територіальне управління Держгірпромнагляду в Сумській області створило спеціальну комісію для розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався на території підприємства.
За попередньою інформацією, під час демонтажу цегляної стіни в адміністративно-побутовому корпусі фабрики внаслідок падіння перегородки одержав травму 45-річний муляр підрядної будівельної організації. За два дні чоловік помер у лікарні.
Цього року це вже четвертий смертельний випадок на виробництві в Сумській області.
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