У Житомирі дві пенсіонерки не дорахувалися більше 20 тисяч гривень після візиту шахрая під виглядом електромонтера

У Житомирі дві пенсіонерки не дорахувалися грошей після візиту шахрая під виглядом електромонтера.

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій головного управління Нацполіції в області.

Згідно з повідомленням, 12 липня до Житомирського відділу поліції звернулась пенсіонерка, які після візиту до її оселі нібито електромонтера виявила пропажу своїх коштів.

83-річна власниця квартири по площі Соборній у Житомирі повідомила поліцейським, що близько 13.00 до її оселі під приводом перевірки електролічильника зайшов чоловік. Після його уходу жінка виявила відсутність 17 тисяч 800 гривень.

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Інша житомирянка розповіла, що о 14.30 цього ж дня до її квартири по майдану Згоди теж під приводом заміни лічильника зайшов незнайомець. Згодом 88-річна пенсіонерка не дорахувалась 1 тисячі 800 гривень власних заощаджень.

Інформація про події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) - карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.