"Слов'янський базар": Україні пророкують перемогу, Лукашенко говорить про "зміцнення миру"

Представник України на конкурсі Слов'янський базар-2017" Влад Ситник став переможцем першого конкурсного дня.

Про це повідомляє сайт tut.by.

Разом з Ситником, 76 балів набрала й представниця Сербії Невена Божович. У перший конкурсний день учасники виконали слов'янські хіти під акомпанемент Національного академічного концертного оркестру Білорусі під керівництвом Михайла Фінберга.

В журі в цьому році — 8 осіб, тому найвищий бал, який можуть отримати конкурсанти, — 80.

Перший тур фіналу XXVI Міжнародного конкурсу виконавців естрадної пісні «Вітебськ-2017» пройшов увечері 15 липня на сцені Літнього амфітеатру.

Читайте також"В контакті з окупантом": Лобода і Барських виступили на фестивалі, присвяченому забороненій в Україні соцмережі

Виступаючи на відкритті фестивалю, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "Слов'янський базар у Вітебську" служить "зміцненню миру та взаєморозуміння між народами".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, на конкурсі "Нова хвиля" в Сочі Україну представить співак з РФ.