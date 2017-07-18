На Київщині судитимуть чоловіка, який вербував дівчат для сексуальної експлуатації на Кіпрі

У Київській області судитимуть зловмисника, який вербував дівчат для сексуальної експлуатації на Кіпрі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, Бориспільською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт за обвинуваченням громадянина у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 (вербування людей вчинене з метою експлуатації) Кримінального кодексу України.

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У ході досудового розслідування встановлено, що киянин з метою власного збагачення вербував жінок з метою їхньої подальшої сексуальної експлуатації на Кіпрі. При цьому йому було відомо про уразливий стан своїх жертв через збіг тяжких особистих та сімейних обставин.

Зловмисник разом зі співучасником вмовили двох жінок вирушити до міста Лімасол, де останні мали надавати сексуальні послуги місцевим мешканцям та туристам, при цьому більшу частину зароблених коштів жінки мали віддавати своїм «роботодавцям».

У червні поточного року зловмисника було затримано у міжнародному аеропорту «Київ» («Жуляни») перед посадкою на літак до Кіпру.

Чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.