У Львові затриманий сутенер виявився одним з керівників "Укроборонпрому"

У Львові працівники Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції України спільно з оперативниками Нацполіції області 23 травня затримали підозрюваного в організації незаконної діяльності в одному з львівських нічних клубів, де працівниці надавали клієнтам платні сексуальні послуги.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Нацполіції області, в жовтні минулого року правоохоронці викрили у протиправній діяльності працівників двох нічних клубів у Львові та Харкові, у яких дівчата-працівниці, студентки віком від 18 до 23 років, надавали клієнтам платні сексуальні послуги.

Слідчі повідомили вісьмом особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 303 (сутенерство, або втягнення особи в заняття проституцією) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

«Шістьом членам організованої злочинної групи, котрі займалися сутенерством та втягненням молодих дівчат у заняття проституцією, суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ще одному - домашній арешт, а двоє організаторів злочинного «бізнесу» переховувались від правоохоронців і були оголошені у розшук. Один з них – 46-річний львів’янин, був затриманий, вчора, 23 травня, суд обрав для нього міру запобіжного заходу - тримання під вартою з можливістю внесення застави», - розповів начальник департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції України Артем Крищенко.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Нацполіції області, організатором злочинної групи, яка займалася сутенерством, виявився директор підприємства «Укроборонпрому» ДП «Львівський завод ЛОРТА». Правоохоронці підозрюють його в організації діяльності клубів «Какаду» у Львові, де відвідувачам надавали сексуальні послуги.