Depeche Mode у Києві: музиканти особисто зробили заяву після повідомлень про загрозу зриву концерту

Концерт гурту Depeche Mode в рамках світового туру Global Tour Spirit відбудеться в Києві 19 липня, незважаючи на недавню госпіталізацію фронтмена групи Дейва Гаана.

Про це йдеться в офіційному зверненні Depeche Mode.

"Ми раді повідомити, що стан Дейва покращився, і ми будемо сьогодні в Україні, щоб зробити шоу у Києві завтра ввечері. Група з нетерпінням чекає останніх шоу в європейському літньому турі і побачить всіх шанувальників у Києві завтра, у Варшаві в п'ятницю і в Клужі в неділю", – йдеться в повідомленні групи у Facebook.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 19 липня в рамках світового туру Global Tour Spirit Depeche Mode виступлять із концертом у Києві. Грандіозний концерт відбудеться на НСК "Олімпійський" о 19:45. Але напередодні стало відомо, що виступ Depeche Mode в Києві могло не відбутися. 17 липня концерт у Мінську довелося скасувати. А все тому, що фронтмена групи Дейва Гаана госпіталізували в одну з лікарень білоруської столиці з кишковим розладом.