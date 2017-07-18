За директора Львівського бронетанкового заводу внесли 2 мільйони застави: він вийшов з-під варти

Директора держпідприємства «Львівський бронетанковий завод» Романа Тимківа звільнили з-під варти після внесення застави визначеної Солом’янським районним суд Києва у розмірі 2 млн грн. Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі держпідприємства.

Читайте такожРозенблату присудили заставу в 7 мільйонів гривень

У прес-службі не уточнили, хто саме вніс заставу, наголосивши на тому, що завтра, 19 липня, у Львові Тимків о 12.00 дасть прес-конференцію, на якій повідомить всі деталі.

Як повідомляв УНІАН, Тимківа та його заступника було затримано вранці 14 липня. У прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили, що вищевказаних та ще декількох посадовців було затримано в рамках розслідування кримінального провадження щодо розтрати майна.

Встановлено, що службові особи Центрального бронетанкового управління Збройних сил у змові зі службовими особами «Львівського бронетанкового заводу», засновником ТОВ та за участі фірм з ознаками фіктивності розробили та реалізували корупційну схему із закупівлі запчастин та комплектувальних елементів до бронетанкового озброєння і техніки, чим вчинили розтрату бюджетних коштів у 2015 році на суму 28,5 млн грн.

За даними САП, суть схеми полягала у тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді було закуплено двигуни, які раніше були у використанні. До того ж ці вживані, а інколи й неробочі двигуни, у 2008-2009 роках вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міноборони. Крім того, випуск цієї моделі двигунів було припинено ще з 1990-х років, про що ініціаторам схеми було добре відомо.