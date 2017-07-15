Суд призначив директору Львівського бронетанкового заводу заставу в 2 мільйони

Солом’янський районний суд Києва обрав директору держпідприємства «Львівський бронетанковий завод» Роману Тимківу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 днів з альтернативою внесення 2 млн грн застави.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала призначити Тимківу запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 28 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції.

На засіданні суду група депутатів від партії «Блок Петра Порошенка» просила відпустити Тимківа на поруки.

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Як повідомляв УНІАН, Тимківа та його заступника було затримано вранці 14 липня.

У прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили, що вищевказаних та ще декількох посадовців було затримано в рамках розслідування кримінального провадження щодо розтрати майна.

Встановлено, що службові особи Центрального бронетанкового управління Збройних сил у змові зі службовими особами «Львівського бронетанкового заводу», засновником ТОВ та за участі фірм з ознаками фіктивності розробили та реалізували корупційну схему із закупівлі запчастин та комплектувальних елементів до бронетанкового озброєння і техніки, чим вчинили розтрату бюджетних коштів у 2015 році на суму 28,5 млн грн.

За даними САП, суть схеми полягала у тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді було закуплено двигуни, які раніше були у використанні. До того ж ці вживані, а інколи й неробочі двигуни, у 2008-2009 роках вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міноборони. Крім того, випуск цієї моделі двигунів було припинено ще з 1990-х років, про що ініціаторам схеми було добре відомо.