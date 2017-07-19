У Львові ветерани АТО і активісти влаштували "похорон" суддівської корупції: закликали людей в мантії очиститися (відео)
13:20, 19 липня 2017Суспільство
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У мінівиставі з золотим унітазом і батоном закликали людей у мантіях відмовитися від розкоші і очиститися від корупції.
У Львові поховали суддівську корупцію / скріншот
Кілька десятків атошників і громадських активістів прийшли з траурними атрибутами в один із районних суддів міста.
У мінівистава з золотим унітазом і батоном закликали людей у мантіях відмовитися від розкоші і очиститися від корупції.
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Кілька похоронних вінків активісти занесли всередину і поставили під кабінетом судді, до якого мають найбільше претензій.
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