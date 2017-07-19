У Львові ветерани АТО і активісти влаштували "похорон" суддівської корупції: закликали людей в мантії очиститися (відео)

13:20, 19 липня 2017
Суспільство
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У мінівиставі з золотим унітазом і батоном закликали людей у мантіях відмовитися від розкоші і очиститися від корупції.

У Львові поховали суддівську корупцію /

Кілька десятків атошників і громадських активістів прийшли з траурними атрибутами в один із районних суддів міста.

У мінівистава з золотим унітазом і батоном закликали людей у мантіях відмовитися від розкоші і очиститися від корупції.

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Кілька похоронних вінків активісти занесли всередину і поставили під кабінетом судді, до якого мають найбільше претензій.

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