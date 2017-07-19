Гурт "Джанго" збирається розважати окупантів у Криму

В окупованому Севастополі анонсували виступ поп-рок-групи "Джанго", яку очолює українець Олексій Піддубний. Ім'я лідера групи міститься у списку українського сайту "Миротворець", Піддубний внесений в базу як "сепаратист, пособник терористів", передає Крим.Реалії.

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"У липні 2014 на фестивалі "Нашестя" в Росії заявив про те, що Україна веде війну проти свого народу. У лютому 2015 виявив бажання виступити з концертом для луганських російських терористів з нагоди так званого "Дня захисника Вітчизни" 23 лютого. У березні 2016 відвідав зруйнований міжнародний аеропорт "Донецьк" в рамках свого візиту до "ДНР". За словами музиканта, він пишається тим, що його туди запросили", – сказано на сайті.

Офіційний сайт "Джанго" в розділі "Афіша" підтверджує інформацію про концерт у Севастополі 22 липня, а в інформації про саму групу сказано, що виконавців "об'єднують схожі життєві позиції і любов до російського слова". На сьогоднішній день у складі групи музиканти з України - Донецької області та Києва.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, відомий російський артист та екс-соліст музичної поп-групи Hi-Fi Митя Фомін оскандалився у Львові, заявивши в інтерв'ю українській телеведучій Каті Осадчій, що Крим — російський.