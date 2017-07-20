Річниця вбивства Павла Шеремета: яким був відомий журналіст (відео)

20 липня 2016 року близько 07:45 ранку автомобіль, за кермом якого був відомий журналіст, вибухнув. Українська влада кваліфікувала загибель Шеремета як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

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Серед основних версій розслідування розглядалися особиста неприязнь, професійна діяльність та "російський слід".

Павло Шеремет - білоруський, російський та український журналіст, який вирізнявся винятковим правдолюбством та безстрашністю говорити правду. УНІАН пропонує згадати, яким був життєвий шлях Павла Шеремета.