Річниця вбивства Павла Шеремета: яким був відомий журналіст (відео)
10:18, 20 липня 2017Політика
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Сьогодні виповнюється річниця з вбивства Павла Шеремета.
Павла Шеремета було вбито 20 липня 2016 року / фото УНІАН
20 липня 2016 року близько 07:45 ранку автомобіль, за кермом якого був відомий журналіст, вибухнув. Українська влада кваліфікувала загибель Шеремета як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.
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Серед основних версій розслідування розглядалися особиста неприязнь, професійна діяльність та "російський слід".
Павло Шеремет - білоруський, російський та український журналіст, який вирізнявся винятковим правдолюбством та безстрашністю говорити правду. УНІАН пропонує згадати, яким був життєвий шлях Павла Шеремета.
Сьогодні - річниця вбивства журналіста Павла Шеремета
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Новина в сюжеті: Вбивство журналіста Шеремета