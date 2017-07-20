"#Рік без Павла?": як у Києві вшановували пам'ять вбитого журналіста Шеремета (фоторепортаж)

У центрі Києва, на перехресті вулиць Івана Франка і Богдана Хмельницького, вранці 20 липня зібралися близько 100 осіб, щоб ушанувати пам’ять вбитого рік тому журналіста Павла Шеремета.

Зокрема, вшанувати пам'ять Шеремета прийшли колеги-журналісти, активісти, громадські діячі, народні депутати, а також посол США в Україні Марі Йованович.

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Люди навпроти місця, де рік тому вибухнув автомобіль з Шереметом, покладали лампадки зі свічками та квіти. Також на тротуарі було встановлено великий банер із написом: "Пройшов рік! Хто вбив Павла?". Ще декілька осіб тримали напис "#Рік без Павла?".

Люди сформували колону і пройшли центральними вулицями Києва до Адміністрації президента. Потім учасники акції вирушили до Міністерства внутрішніх справ.

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Як повідомляв УНІАН, журналіст Павло Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.