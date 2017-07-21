У Конотопі оголошено траур за трьома бійцям 58-ї ОМБр, загиблими у зоні АТО

У місті Конотоп Сумської області сьогодні оголошено день жалоби за трьома бійцями 58-ї Сумської окремої мотопіхотної бригади, які загинули в в зоні проведення антитерористичної операції 19-20 липня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конотопської міської ради, відповідне розпорядження 20 липня підписав Конотопський міський голова Артем Семеніхін.

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«З метою вшанування пам'яті захисників України, які загинули в зоні АТО 19-20 липня 2017 року, 21 липня 2017 року в місті Конотоп оголошено днем жалоби. Просимо вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання», – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, серед 9 українських воїнів, які загинули у ці два дні, троє – бійці 58-ї Сумської ОМБр, які підірвалися на невідомому ворожому пристрої.

«Усі родичі загиблих оповіщені, співробітники Генштабу в найближчі дві доби доставлять тіла героїв рідним і близьким», – зазначає прес-служба міськради.