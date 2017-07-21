"Згадали трагедію Linkin Park": гурт THE HARDKISS показав чорно-білий кліп на пісню "Журавлі" (відео)

Читайте такожСтало відомо про дивні збіги, пов'язані із самогубством вокаліста Linkin Park

Кліп група оприлюднила на своїй офіційній сторінці на YouTube. У ролику тільки вокалістка Юлія Саніна з гітарою і босоніж, а також гори.

В коментарях позитивно оцінюють нову пісню, а також згадують про самогубство фронтмена Linkin Park.