Луценко відзначив збільшення на третину показника рецидивної злочинності

Генеральний прокурор України Юрій Луценко відзначає збільшення на третину показника рецидивної злочинності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час оперативної наради у прокуратурі Дніпропетровської області.

"Привертає увагу та вимагає реагування збільшення на третину показника кількості рецидивної злочинності... Закинута робота з піднадзорним елементом. На цей момент, боюся, що давно вже поліція не дивиться за людьми, які відбули покарання, і не вживає передбачених внутрішніми інструкціями заходів", - сказав Луценко.

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Він наголосив, що прокурори мають перевірити стан цієї роботи і виконання відповідних інструкцій.

За словами генпрокурора, як свідчить практика, до 30% людей, які відбули покарання, здійснюють рецидивні злочини.