Кияни просять зберегти виявлені на Поштовій площі історичні артефакти

Петиція з проханням до влади Києва зберегти історичні артефакти, що на початку 2015 року були виявлені на Поштовій площі, набрала понад 10 тис. підписів. Наразі документ на офіційному сайті Київської влади зібрав 11 тис. 308 підписів.

Документ було оприлюднено 26 квітня 2017 р. і на цей момент до встановленого терміну завершення збору підписів залишається ще 3 дні.

«Просимо мера Києва Віталія Кличка звернути увагу на те, що археологічні розкопки, які мають загальнонаціональне значення для України, опинились під небезпекою знищення. Квартали стародавнього Києва завалюють мішками зі сміттям, а фінансування роботи археологічної групи припинилося 4 місяці назад», - зазначається в петиції.

Автор звернення зазначає також про наявність загрози для артефактів через будівництво торговельного центру, яке ведеться пришвидшеними темпами.

«Творча команда фільму «Україна. Повернення своєї історії» на чолі з автором фільму Акімом Галімовим, директор Центру археології Києва при Інституті археології НАН України Михайло Сагайдак, кияни та все наукове товариство України турбуються про збереження історичної спадщини нашої держави та просять мера втілити плани щодо музеєфікації та подальшого дослідження старовинної вулиці часів Київської Русі», - йдеться в петиції.

Як відомо, відповідно до рішення Київради, петиція від представників громади, яка набирає понад 10 тисяч голосів, повинна бути розглянута столичною владою.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2015 року під час будівельних робіт на Поштовій площі було виявлено частину вулиці часів Київської Русі та інші артефакти XI-XII століть. Залишки будівель знаходяться у відносно непоганому стані – вони збереглися під товстим шаром ґрунту. Над цим місцем у XVII-XVIII століттях знаходилася міська пристань. Не виключено, що поруч під шаром землі є залишки інших будинків.

У липні минулого року директор департаменту культури КМДА Діана Попова на брифінгу заявила, що розкопки стародавнього міста на Поштовій площі у Києві будуть продовжуватись, що поки немає проблем з фінансуванням робіт з консервації та збереження знахідок. Вона нагадала, що місто виділило 20 млн грн на першочергові роботи на перший час.

За час з моменту початку роботи археологів під Поштовою площею на той час було знайдено багато артефактів IX-XVIII століть. Одразу під бетонною плитою, яка є основою сучасної Поштової площі, розкопано значну ділянку стародавньої вулиці Подолу із залишками садиб, парканів, кладовища в районі нинішньої церкви Різдва Христового. Були знайдені старовинні монети, прикраси, печатки, предмети побуту тощо.

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Планувалося, що після того, як цей рівень буде повністю вивчено археологами, його дно буде перекрито бетонною плитою на зразок верхньої, і науковці спустяться ще нижче для вивчення більш віддалених від поверхні ґрунтів.

Міністр культури Євген Нищук повідомив, що планує презентувати президенту Петру Порошенко розкопане стародавнє місто на Поштовій площі та не виключив, що в майбутньому об’єкт зможе зацікавити ЮНЕСКО.

Дослідження міського кварталу Києва XI-XIII ст. зупинилося в березні 2017 року. Досі археологи не можуть відновити свої роботи.

Місце знахідок почало потроху осідати, деякі ділянки заливає водою, яку ніхто не відкачує.

У ЗМІ з посиланням на Департамент культури КМДА з’явилась інформація, що археологічні дослідження на Поштовій площі припинили з технічних причин.

У Департаменті культури водночас заявили, що для продовження розкопок необхідно замовнику робіт і інвестору розробити технологію наступного етапу проведення будівельних робіт і археологічних досліджень, залучивши до цього Центр археології НАН України з визначенням строків виконання робіт.