Банки і страхові компанії ростуть в Україні як гриби

Попри кризу, в Україні продовжують з’являтися нові фінансові установи, пише тижневик «Коментарі».

Тільки за лютий-березень Національний банк завізував вихід на ринок трьох нових банків — “Профіт Банк”, “Діапазон-Максимум Банк” і “Авант-Банк”, а Держфінпослуг вніс до реєстру фінустанов чотири страхові компанії (СК).

Експерти допускають, що збільшення кількості нових фінансових інститутів — не що інше, як виведення активів з проблемних установ, що дозволить їхнім акціонерам почати бізнес з чистого аркуша.

«Власники або менеджмент проблемних фінустанов можуть піти на виведення активів і штучне банкрутство своїх підприємств з метою заснувати нову «чисту» компанію або банк, завести туди активи й почати післякризове життя з чистою репутацією і бездоганним іміджем», — заявив «Коментарям» голова Держкомісії з регулювання фінансових ринків Віктор СУСЛОВ. На його думку, фінансові регулятори не повинні цього допускати.

Однією з причин появи нових банків експерти вважають небажання акціонерів працювати зі «сторонніми» фінансовими інститутами, чия стабільність зараз викликає сумніви. «Швидше за все, нові банки створюються для обслуговування певних фінансових або промислових груп», — припускає керівник аналітичного департаменту інвестиційної групи «Сократ» Костянтин СТЕПАНОВ.

На думку аналітиків, новоявлені фінансисти мають перед старожилами незаперечні переваги. На них не висять старі борги, а крім того, вони мають можливість розвивати бізнес у найменш ризикових сегментах ринку. «Новостворені банки можуть виявитися більш стресостійкими. Вони мають стабільнішу пасивну базу (власні ресурси) і ще не встигли «втягтися» у масовий клієнтський сегмент. Ці банки також керуються «кризовим», тобто жорсткішим підходом при проведенні активних операцій», — вважає провідний фінансовий аналітик рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Віктор ШУЛИК.

Облаштуватися на банківському ринку в кризові часи прагнуть не тільки власники вітчизняних фінансово-промислових груп, але й найбільші фінансові інститути зі світовим ім’ям, відзначають «Коментарі». Зокрема, наприкінці лютого намір створити «дочку» в Україні підтвердив один з найстаріших банків світу — британський HSBC Bank plc. Практично одночасно про плани реєстрації дочірнього банку повідомив і лідер німецького банківського ринку — Deutsche Bank.

«Реєстрація дочірніх установ міжнародних банків може проводитися з метою подальшого розвитку й продажу після відновлення економіки», — переконаний В.ШУЛИК.

Обидва гіганти мають намір працювати винятково в корпоративному сегменті. З огляду на нинішню гостру потребу підприємств у позикових ресурсах і практично повну зупинку кредитування юридичних осіб українськими банками, вони мають непоганий шанс залучили в клієнти левову частину перспективних вітчизняних підприємств, резюмують «Коментарі».