У Києві 26-28 липня посилять охорону громадського порядку - поліція

У Києві охорону громадського порядку під час проведення масових заходів з 26 по 28 липня забезпечуватимуть понад 4 тис. правоохоронців.

Про це повідомляється на сторінці Національної поліції України у Facebook.

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"Аби не допустити жодних грубих порушень публічної безпеки в місті Києві упродовж цих днів залучатиметься достатня кількість правоохоронців. Заплановано значно збільшити кількість нарядів, у разі виникнення нештатної ситуації, поліцейські будуть діяти рішуче та принципово", - заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

Так, для охорони громадського порядку під час проведення 26 липня на НСК "Олімпійський" футбольного матчу Ліги чемпіонів УЄФА між командами "Динамо" (Київ, Україна) та "Янг Бойз" (Берн, Щвейцарія) буде залучатися понад 1300 правоохоронців.

Охорону громадського порядку під час Хресної ходи, яка відбудеться 27 липня та 28 липня, забезпечать близько 3 тис. правоохоронців.

"У ці дні силові відомства працюватимуть у посиленому режимі з метою забезпечення високого рівня захисту та охорони життя, прав і свобод та законних інтересів громадян. Поліція посилить патрулювання в усіх місцях активного скупчення людей, на зупинках громадського транспорту та на станціях метрополітену", - додав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.