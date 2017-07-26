Жителів Донбасу, які заплямували себе участю в "ДНР" і "ЛНР", не пускають до Росії – ІС

Бойовиків, які хочуть потрапити в РФ через неконтрольовану ділянку «ДНР» і «ЛНР», не пропускають російські прикордонники.

Як повідомляє «Інформаційний спротив», на неконтрольованій Україною ділянці держкордону з РФ (ПП «Успенка») співробітниками Прикордонної служби ФСБ РФ проводяться фільтраційні заходи відносно осіб, що проходили службу в підрозділах терористичних організацій «ДНР/ЛНР» і намагаються виїхати на територію Росії.

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«Особи, причетні до НВФ і не мають паспорта громадянина РФ (місцеві бойовики), на територію Росії не допускаються, їх змушують повертатися, в окремих випадках після ідентифікації такі бойовики затримуються і за ними прибувають співробітники МДБ ДНР». Бойовиків з паспортом РФ (російські найманці) затримують співробітники ФСБ РФ і вивозять в напрямку території РФ», – повідомили в ІС.