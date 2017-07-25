В "Борисполі" затримали "командира відділення "ДНР"

В аеропорту «Бориспіль» правоохоронці затримали так званого «командира відділення» «ДНР». Як повідомили у прес-службі прокуратури Київської області, чоловік з листопада 2014 року по серпень 2015 року брав участь у терористичній організації «ДНР».

Читайте такожЗСУ повинні найближчим часом отримати нові види техніки та зброї - Турчинов

Затриманий 30-річний громадянин України, який в «ДНР» був «командиром відділення», мав при собі військовий квиток «ДНР».

Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Внесено клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.