На Житомирщині затримали у заповіднику 10 копачів бурштину: вилучено 4 авто та інше знаряддя (фото)

Вчора на Житомирщині поліцейські разом з прикордонниками затримали у заповіднику 10 копачів бурштину, вилучивши у них чотири автомобілі та інше знаряддя.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 25 липня рейдові групи поліцейських Управління захисту економіки в області та Овруцького відділення поліції затримали 10 осіб, які займались незаконним промислом. Вилучено 4 автомобілі, 2 мотопомпи та інше обладнання і пристосування для видобутку.

«Повідомлення про виявлення підозрілої групи чоловіків у Поліському природному заповіднику поблизу села Селезівки, надійшло від чергового прикордонного посту близько 22.00.На появу правоохоронців молодики відреагували миттєво, кинувшись урізнобіч. Проте на місці вдалось затримати 10 осіб, які налагоджували процес незаконного видобутку, забезпечуючи відкачування води з ґрунту за допомогою мотопомп та пожежних рукавів», - розповів УНІАН подробиці затримання порушників начальник Головного управління Нацполіції у Житомирській області В’ячеслав Печененко.

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Працівники слідчо-оперативної групи Овруцького відділення поліції зафіксували обставини правопорушення та вилучили обладнання нелегальних копачів. Відтак їх разом з устаткуванням було доставлено до відділку.

«Серед затриманих - жителі Рівненщини та Чуднівського району Житомирської області. Також до з’ясування усіх обставин нами вилучено автомобілі копачів: JEEP Grand Cherokee, Ford Transit, Opel Frontera та Volkswagen Т4», - додав Печененко.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин), ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Подібні протиправні дії караються значними сумами штрафів (від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або обмеженням чи позбавленням волі на строк до 3-х років.