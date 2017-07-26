Місія ЄС витратить 2 мільйони євро на реформу органів безпеки України у 2017 році

Голова Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine) Кястутіс Ланчінскас заявляє, що місія витратить 2 млн євро на реформу органів безпеки України у 2017 році. Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle.

У поточному році Консультативна місія здійснює 45 проектів для сприяння реформуванню правоохоронної системи України. "Фінансуватимуться тренінги і поїздки наших колег до інших європейських держав для обміну провідним досвідом", - сказав Ланчінскас.

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За його словами, місія також надаватиме фінансову допомогу на купівлю обладнання для правоохоронних органів.

Разом з тим місія за місяць-півтора передасть українській стороні машини-позашляховики, які досі використовувалися місією ЄС.

Серед найважливіших проектів, які на даний момент фінансує місія - створення системи співпраці між Європолом і українськими правоохоронними органами, а також на охорону громадського порядку (community policing). Якщо співпраця з Європолом стосується передусім протидії організованій злочинності, то community policing - це політика, спрямована на налагодження зв'язків між представниками місцевих громад та поліцейськими.

EUAM Ukraine почала працювати в Україні наприкінці 2014 року і покликана сприяти реформуванню сектору цивільної безпеки України, до якого належать поліція, прикордонники, спецслужби, пенітенціарна система та система юстиції.