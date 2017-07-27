З митрополитом Онуфрієм на Володимирській гірці моляться Новинський, Бойко, Вілкул і Добкін (фото)

На Володимирській гірці у Києві розпочався молебень, який очолює глава УПЦ МП митрополит Онуфрій. У заході беруть участь депутати від "Опозиційного блоку", передає "Цензор.НЕТ".

Біля Онуфрія серед церковних ієрархів стоять представники "Опоблоку" Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Вадим Новинський.

Читайте такожУ Києві зарубіжні єпископи та тисячі віруючих молилися Антонію Печерському та просили миру для України

Відвідав молебень також недавній фігурант гучної справи про махінації з харківською землею, нардеп Михайло Добкін.

Як повідомляв УНІАН, у парку на Володимирській гірці, де проходить молебень з нагоди Дня хрещення Київської Русі, вже зібралися близько 6 тисяч вірян Української православної церкви Московського патріархату.