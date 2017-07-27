У Києві на Володимирській гірці вже зібралось близько 6 тисяч вірян (фото)

У парку на Володимирській гірці, де відбудеться молебень з нагоди Дня хрещення Київської Русі, вже зібралось близько 6 тис. вірян Української православної церкви Московського патріархату.

Читайте такожУчасники АТО очолять цьогорічну хресну ходуЯк повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, центр столиці під посиленим контролем правоохоронців.

Поліція звертається до учасників заходу дотримуватися вимог чинного законодавства, не піддаватися на провокації та сприяти правоохоронцям у виконанні їхніх службових обов’язків щодо охорони порядку.

Також у поліції нагадали, що в центрі Києва з 11:00 до 16:30 обмежено рух транспорту на вул. Трьохсвятительській (на ділянці від Михайлівської до Європейської площі); Володимирському узвозі (від Поштової до Європейської площі); Парковій дорозі (від Алей Героїв Крут до вул. М. Грушевського); вул. М. Грушевського (від вул. Шовковичної до Європейської площі); вул. Хрещатик (від вул. Б. Хмельницького до Європейської площі). Рух вул. Хрещатик від вул. Михайлівської в напрямку Бессарабської площі відкрито.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 липня, в Києві з нагоди Дня хрещення Київської Русі на Володимирській гірці відбудеться молебень, який очолить глава УПЦ МП Онуфрій. Потім розпочнеться хресна хода від Володимирської гірки до Києва-Печерської лаври.

До охорони громадського порядку під час заходів задіяно 3,5 тис. правоохоронців.