У Полтаві військовослужбовець ЗСУ постачав наркотики курсантам військового училища

Військовою прокуратурою Полтавського гарнізону спільно з Управлінням протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Полтавській області 25 липня викрито та затримано військовослужбовця, який постачав наркотичні засоби курсантам.

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, під час проведення негласних слідчих дій встановлено, що військовослужбовець-наркодилер закуповував у цивільних осіб наркотичні засоби та психотропні речовими (зокрема, амфетамін, метамфітамін та канабіс) і в подальшому збував їх щонайменше 20 курсантам.

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Начальник поліції Полтавської області Олег Бех заявив УНІАН, що 21-річний чоловік збував особливо небезпечний наркотик курсантам протягом тривалого часу.

«Військовослужбовця Збройних Сил України затримали під час збуту наркотичного засобу «метамфетамін». Фігуранту оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України (збут наркотичних засобів)», - зазначив Бех.

Дилера затримано в порядку ст. 208 КПК України, щодо нього застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

На даний час триває судова експертиза психотропної речовини, вилученої під час чергового епізоду збуту.

Інші особи, причетні до організації каналу постачання наркотичних речовин курсантам, встановлюються.

Підозрюваному, згідно санкції статті 307-ї, може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові ув'язненому намагалися передати наркотики в кетчупі. У передачі було виявлено змішане з кетчупом кристалічна речовина білого кольору.