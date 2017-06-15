У Харкові ув'язненому намагалися передати наркотики в кетчупі

11:18, 15 червня 2017
Суспільство
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У передачі було виявлено змішане з кетчупом кристалічна речовина білого кольору.

Співробітники колонії в упаковці з кетчупом знайшли заборонені предмети / 057.ua

У Харкові ув'язненому намагалися передати наркотики в кетчупі. Про це повідомляє місцеве видання 057.ua з посиланням на Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання покарань.

Інцидент стався в Харківському установі виконання покарань №27.

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Як розповіли в Північно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання покарань, 13 червня у передачі, яка надійшла на ім'я ув'язненого від громадянки було виявлено змішану з кетчупом кристалічну речовину білого кольору, схожу на наркотичну.

За фактом вилучення складені відповідні матеріали і повідомлено в Новобаварське ВП ГУНП в Харківській області для прийняття рішення згідно чинного законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині поліцейські накрили наркопритон.

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Теги: #наркотики у тюрмі#харківська тюрма