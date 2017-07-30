Українців немає серед постраждалих в результаті стрілянини на турецькому курорті
18:09, 30 липня 2017Суспільство
557 0
На турецькому курорті Бодрум чоловік відкрив стрілянину між двома пляжними клубами, де в той час перебувало 400 осіб.
В результаті стрільба загинув один чоловік / Hurriyet Daily News
Громадяни України не постраждали в результаті стрілянини в пляжному нічному клубі на території готелю поблизу Бодрума на південно-заході Туреччини. Про це повідомляє прес-служба Консульської служби МЗС.
Читайте такожУ Києві на Татарці сталася стрілянина, постраждав хлопець
"Консул повідомляє, що українців немає серед постраждалих під час стрілянини в Бодрумі (Туреччина)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, на турецькому курорті Бодрум чоловік відкрив стрілянину між двома пляжними клубами, де в той час перебувало 400 осіб. В результаті один чоловік загинув, ще четверо були поранені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter