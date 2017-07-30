Українців немає серед постраждалих в результаті стрілянини на турецькому курорті

Громадяни України не постраждали в результаті стрілянини в пляжному нічному клубі на території готелю поблизу Бодрума на південно-заході Туреччини. Про це повідомляє прес-служба Консульської служби МЗС.

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"Консул повідомляє, що українців немає серед постраждалих під час стрілянини в Бодрумі (Туреччина)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на турецькому курорті Бодрум чоловік відкрив стрілянину між двома пляжними клубами, де в той час перебувало 400 осіб. В результаті один чоловік загинув, ще четверо були поранені.