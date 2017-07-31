Підозрюваного у викраденні двох євромайданівців вдалося виявити через спробу втекти до Росії -ЗМІ

Олександра Волкова, якого підозрюють в організації та координації викрадення активістів Євромайдану Юрія Вербицього та Ігоря Луценка, запідозрили через спробу втекти до Росії. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив начальник відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Олексій Донський.

Читайте такожСуд заарештував підозрюваного у викраденні та вбивстві учасників Євромайдану«Ми вийшли на нього нещодавно. Не знали про його участь у вчиненні злочину. Докази щодо нього отримали після того, як Департамент спеціальних розслідувань взяв ці кримінальні провадження щодо виконавців та організаторів злочину в травні 2017 року. В подальшому з’ясували важливу обставину: 23 квітня 2014 року, коли двох інших підозрюваних у вчиненні цього злочину затримали, наступного ранку, 24 квітня, Волков виїхав на територію Росії. В подальшому він чи то отримав гарантії від наближених до організаторів осіб, чи то дізнався, що в пред’явлених 23 квітня підозрах не фігурує. Пізно ввечері того ж дня він повернувся», - сказав він.

Донський також повідомив, що щодо Волкова є «прямі показання, які в сукупності корелюються з доказами, які ґрунтуються на телефонному трафіку, переміщеннях, зв’язках з іншими підозрюваними в ту ніч».

Представник ГПУ впевнений, що доказової бази достатньо «не лише для підозр, але й для обвинувачення». «Але він – не кінцева мета розслідування. Для нас дуже важливим є встановити, звідки цією групою осіб отримана інформація, що Луценко та Вербицький приїдуть до лікарні. Адже вони приїхали раніше та очікували на них. Ігор Луценко міг навіть і не бачити цю особу», - додав Донський. Він зазначив, що зараз вивчається причетність Волкова до інших силових дій щодо учасників Євромайдану. «В нас є прямі показання інших підозрюваних, що така участь була. Але одна справа - отримати свідчення про викрадення осіб, навіть із фактажем, а інша – мати конкретних потерпілих. Ми лише нещодавно отримали ці показання. Дуже хотіли б встановити інших потерпілих осіб, тому що маємо докази, що це не було поодиноке викрадення. Ми маємо докази, що це були системні дії», - наголосив Донський.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2014 року активістів Євромайдану Луценка, нині народного депутата, і Вербицького невідомі викрали з Олександрівської клінічної і вивезли за місто. Після тортур їх покинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер, де пізніше було знайдено його тіло.

29 липня 2017 року Печерський районний суд Києва арештував Волкова на 2 місяці без альтернативи внесення застави. За даними прокуратури, Волков контактував з безпосереднім керівником (організатором та координатором) викрадення активістів.