Прокуратура завершила розслідування щодо екс-заступника голови АП часів Януковича Чмиря

Прокуратура Сумської області сьогодні завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього заступника голови адміністрації екс-президента Віктора Януковича, а на даний час – депутата Сумської обласної ради Юрія Чмиря.

Про це написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Twitter.

«На Сумщині завершено досудове розслідування стосовно екс-високопосадовця із оточення Януковича - Юрія Чмиря», - заявила вона.

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У прес-службі прокуратури Сумської області додали, що наразі стороні захисту відкрито матеріали для ознайомлення, після чого обвинувальний акт стосовно підозрюваного буде спрямовано до суду для розгляду по суті.

В прокуратурі нагадали, що колишній високопосадовець підозрюється в приховуванні паспорта, підробці та використанні підроблених офіційних документів, а також у декларуванні недостовірних відомостей.

«Встановлено, що підозрюваний на підставі заяви про нібито втрату паспорта отримав новий документ, що посвідчує особу. У подальшому він використовував так званий втрачений паспорт для вчинення юридично значущих нотаріальних дій», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, у прокуратурі зазначили, що депутат не вніс у декларацію майно своєї доньки, хоча у ході слідства зібрано достатньо доказів того, що вони проживали та проживають разом. Зокрема, в декларації не зазначено 9 квартир та 3 паркомісця у столиці, дохід від продажу нерухомості та корпоративні права двох товариств з обмеженою відповідальністю, що належать 20-річній непрацюючій доньці.

Прокуратура вбачає в діях колишнього високопосадовця умисне приховування офіційного документа, підроблення та використання завідомо підробленого документа та декларування недостовірної інформації.

«Санкція найтяжчої статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», - додали у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, за даними прокуратури, донька Чмиря – 20-річна студентка – упродовж останніх чотирьох років придбала у власність 12 квартир у центрі Києва та в Оболонському районі й 3 паркомісця, загальна вартість яких, за попередніми підрахунками, становить понад 50 млн грн. При цьому офіційні доходи посадовця та членів його сім’ї, за інформацією органів Державної фіскальної служби, не є відповідними зазначеній вартості придбаного майна. Наразі триває розслідування за ч. 2 ст. 212 КК України.

7 липня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що під час обшуків двох банківських скриньок Чмиря замість задекларованих ним 572 тис. дол. знайшли 1 млн 180 тис.

12 липня Апеляційний суд Сумської області підтвердив правомірність накладення арешту на 12 квартир та три паркомісця, що належать доньці Чмиря.

Чмирь з липня 2010 р. по грудень 2013 р. був головою Сумської облдержадміністрації, а з грудня 2013 р. по лютий 2014 р. – заступником глави Адміністрації президента України. Свого часу він був народним депутатом України п’ятого і шостого скликань та членом Партії регіонів. Наразі позапартійний. Обраний до Сумської облради від політичної партії «Відродження» 25 жовтня 2015 р., але з тих пір не був присутнім на жодній сесії облради. За даними сайту Сумської облради, з 2015 р. по теперішній час Чмирь є заступником директора з фінансових питань ТОВ «Корнфудзінтернешнл».