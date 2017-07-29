Прокуратура допитала екс-заступника голови АП Януковича Чмиря

25 липня прокуратура Сумської області допитала колишнього заступника адміністрації екс-президента Віктора Януковича, діючого депутата Сумської облради Юрія Чмиря. Про це повідомили в прес-службі прокуратури області.

Його підозрюють у приховуванні паспорта, підробці та використанні підроблених офіційних документів, а також в декларуванні недостовірних відомостей.

"25 липня 2017 року проведено допит особи в якості підозрюваного, жодних нарікань на порушення норм законодавства щодо вручення підозри чи невизнання статусу підозрюваного в сторони захисту не було", - йдеться в повідомленні.

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"Наразі клопотання прокуратури про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання Зарічним районним судом м. Суми не задоволено. Досудове розслідування триває", - відзначили в прокуратурі.

Також зазначається, що останнім часом до прокуратури Сумської області надходять заяви про протиправну діяльність підозрюваного за час його перебування на посаді голови Сумської обласної державної адміністрації.

"Тому звертаємось до жителів Сумщини, якщо свого часу ви постраждали від злочинних рішень колишнього очільника області – звертайтесь до прокуратури за адресою м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 33, або за тел. 78-17-42, 78-17-43. Конфіденційність гарантуємо", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними прокуратури, донька Чмиря – 20-річна студентка – упродовж останніх чотирьох років придбала у власність 12 квартир у центрі Києва та в Оболонському районі й 3 паркомісця, загальна вартість яких, за попередніми підрахунками, становить понад 50 млн грн. При цьому офіційні доходи посадовця та членів його сім’ї, за інформацією органів Державної фіскальної служби, не є відповідними зазначеній вартості придбаного майна. Наразі триває розслідування за ч. 2 ст. 212 КК України.

7 липня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що під час обшуків двох банківських скриньок Чмиря замість задекларованих ним 572 тис. дол. знайшли 1 млн 180 тис.

12 липня Апеляційний суд Сумської області підтвердив правомірність накладення арешту на 12 квартир та три паркомісця, що належать доньці Чмиря.

Чмирь з липня 2010 р. по грудень 2013 р. був головою Сумської облдержадміністрації, а з грудня 2013 р. по лютий 2014 р. – заступником глави Адміністрації президента України. Свого часу він був народним депутатом України п’ятого і шостого скликань та членом Партії регіонів. Наразі позапартійний. Обраний до Сумської облради від політичної партії «Відродження» 25 жовтня 2015 р., але з тих пір не був присутнім на жодній сесії облради. За даними сайту Сумської облради, з 2015 р. по теперішній час Чмирь є заступником директора з фінансових питань ТОВ «Корнфудзінтернешнл».