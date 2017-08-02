Суд у Києві арештував 57-річного австрійця за підозрою в розбещенні малолітніх

Сьогодні, 2 серпня, Подільський районний суд Києва арештував затриманого 57-річного громадянина Австрії, який перебуває в міжнародному розшуку за розбещення малолітніх.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Києва, заарештовано на 40 діб.

Його було затримано напередодні у столиці на території житлового масиву Виноградар.

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Встановлено, що 57-річний громадянин Австрії перебуває у міжнародному розшуку за підозрою у вчиненні злочинів передбачених ст. 206, ст. 207, ст. 212 КК Австрійської Республіки, тобто за фактом вчинення дій сексуального характеру стосовно малолітніх.

Зазначається, що з метою уникнення кримінальної відповідальності чоловік виїхав до Києва, де і переховувався до цього часу.

«Зараз очікується запит від компетентних органів Австрії про видачу зловмисника для притягнення його до кримінальної відповідальності», - додали в прокуратурі.