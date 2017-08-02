Затриманий у Києві австрійський педофіл виявився дворазовим олімпійським чемпіоном

Затриманий за підозрою у педофілії напередодні у столиці австрієць Петер Зайзенбахер є дворазовим олімпійським чемпіоном із дзюдо, пише APA.

Крім того, як повідомив у Twitter посол України в Австрії Олександр Щерба, австрійця можуть видати Відню.

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Затриманий в Києві австрійський спортсмен може бути виданий Відню. Мін'юст Австрії каже про "добру співпрацю" з Україною», - написав посол.

Як повідомляв УНІАН раніше, працівники карного розшуку затримали 57-річного громадянина Австрії, що переховувався від правоохоронних органів на території України.

"Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції, спільно з працівниками Головного управління Національної поліції у місті Києві, у результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів встановили та затримали чоловіка, що перебував у міжнародному розшуку", - йдеться в повідомленні поліції.

Встановлено, що в грудні 2016 року 57-річний громадянин Австрії був оголошений у міжнародний розшук за підозрою у вчиненні злочинів передбачених ст. 206, ст. 207, ст. 212 КК Австрії, за фактом вчинення дій сексуального характеру стосовно малолітніх.