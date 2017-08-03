На пляжах окупованої Євпаторії люди засмагають посеред куп гною (фоторепортаж, відео)

На центральному пляжі окупованої Євпаторії на березі утворилися величезні купи перегною з водоростей. Але відпочивальників це не зупинило, пише у своєму блозі користувач "НеМихаил".

За його словами, всі пляжі буквально завалені смердючими горами. "Вода метрів на 30 шоколадного кольору", - йдеться у його повідомленні.

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"Взагалі цьогоріч Криму не щастить, сезон був зірваний поганою погодою, високими цінами разом з поганим сервісом й Туреччиною, яка відкрилася, а от тепер ще й цим", - додав "НеМихаил".

Працівники пляжів вантажать все це на катамарани й вивозять у море.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього літа у Криму була та ж проблема, що і минулого – відсутність туристів. Тоді як до окупації півострова відпочивати у Криму масово приїжджали, починаючи з травневих свят.