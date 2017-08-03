Поставили крапку: організатори Євробачення відкинули фантазії РФ, що Самойлова змінила правила конкурсу

Європейський мовний союз, який організовує музичний конкурс Євробачення, щорічно переглядає регламент змагання і вносить необхідні корективи, повідомляє The Hollywood Reporter

"Це робиться для безперешкодного проведення конкурсу, для того щоб він залишався справедливим для учасників мовних компаній і доставляв радість мільйонам глядачів по всьому світу", - передає слова організаторів видання.

Правила для конкурсу пісень будуть опубліковані згодом, до цього часу EBU нічого не було випущено.

Зазначимо, раніше пропагандистські ЗМІ Кремля заявляли, що незважаючи на неучасть у конкурсі в цьому році, Росія все ж зробила свій внесок у зміни правил, які є, на її думку, нечесними і заполітизованими.

Читайте такожЄвробачення-2018 пройде в Лісабоні

Інформація про нововведення в правилах "Євробачення" з'явилася на сайті ESCToday.com. Він заснований фанатами в 1999 році. Портал публікує новини, опитування, інтерв'ю і рейтинги учасників пісенного конкурсу. Як повідомлялося на сайті ESCToday.com, референтна група "Євробачення" внесла ряд змін в регламент проведення пісенного конкурсу. Так, національні мовники не повинні будуть включати в свої делегації осіб, які мають певні обмеження на в'їзд в країну-господиню "Євробачення".

Таке рішення було прийнято нібито через інцидент навколо російської співачки Юлії Самойлової, яка відвідувала окупований Крим. Крім того, до складу журі не повинні бути включені особи, які так чи інакше пов'язані учасниками конкурсу або які мають певні інтереси.

Ці зміни зроблені для того, щоб журі могло оцінювати артистів лише, спираючись на свій досвід і професіоналізм. Також зміни торкнулися графіка підготовки до конкурсу після того, як у минулому році українська сторона мала проблеми з графіком організації пісенного змагання. Тепер Європейський мовний союз залишає за собою право передати право організації конкурсу іншому мовцеві у разі затримок.