Полторак запросив до ЗСУ "диванних експертів", які критикують парад
Міністр переконаний, що одним з елементів незалежності будь-якої країни є свято її незалежності.
Міністр оборони України Степан Полторак запросив долучитися до Збройних Сил України «диванних експертів», які критикують військовий парад до Дня Незалежності України. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам під час репетиції параду до Дня Незалежності України, який транслював канал «112».
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Відповідаючи на питання з приводу негативного ставлення деяких людей до проведення парадів у той час, коли в країні війна, Полторак зазначив, що коли читає «диванних героїв Facebook», дивується підходом цих людей.
«Я запрошую всіх їх у Збройні Сили. Запрошую, щоб вони побули поряд з усіма військовослужбовцями, Збройними Силами. І в зоні проведення антитерористичної операції, і на полігонах, і в класах, і в аудиторіях, там, де ми ризикуємо життям», - сказав він.
Міністр переконаний, що одним з елементів незалежності будь-якої країни є свято її незалежності.
«І головним елементом цієї незалежності, і гарантом є Збройні Сили України», - сказав він і додав, що представники ЗСУ мають право в це свято пройти по центральній вулиці країни.