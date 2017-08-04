Scooter прилетіли з концертом в окупований Крим

Фронтмен групи Scooter Ейч Пі Бакстер і його команда прилетіли в окупований Крим. Опівночі вони приземлилися в аеропорту Сімферополя. У VIP-залі їх уже зустрічали журналісти. Про це пише "Комсомольська правда в Криму".

Читайте такожРосія в Комітеті ООН розповіла про "відновлення історичної справедливості" в окупованому Криму

Бакстеру замість хліба і солі запропонували скуштувати барабульку. Але він відмовився.

"Виглядає дивно", - посміявся лідер Scooter.

Політ, за його словами, пройшов дуже добре. Група прилетіла до Криму після Франції. І вони щасливі бути там.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, виступ Scooter на території окупованого Криму, а саме в Балаклаві, заплановано на 4 серпня. Цікаво, що на офіційному сайті Scooter концерт на півострові вказаний, проте країну колектив навмисно не вписував.

"Ми зробили це навмисно. Ми хотіли зберегти нейтралітет", - прокоментував менеджер групи.

Раніше в Twitter російський адвокат Марк Фейгін повідомив, що цього літа німецька група Scooter виступить в окупованому Росією Криму, і опублікував фото афіші.

У свою чергу, після того, як навколо виступу вже почався розгоратися скандал, менеджер Scooter заявив, що музика групи "повністю аполітична".

"Ми навіть не знали, що вплутуваэмось у політичний конфлікт. Наша музика повністю аполітична, і ми хочемо бути в стороні від політичних питань. Ми відвідуємо Україну і Росію з 1995-го року, і там є багато шанувальників, які з нетерпінням чекають Scooter", - сказав він.