Відомий німецький гурт Scooter прилетів в окупований Сімферополь. На захопленому Росією півострові музиканти планують виступити на фестивалі «Золотая Балка», - повідомляє Громадське радіо.

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Про те, що гурт вже прибув в окупований Крим, поінформував аеропорт «Сімферополь» у Facebook.

На сторінці аеропорту опублікували світлини лідера Scooter – Ейч Пі Бакстера в оточенні журналістів, зокрема, каналу «Россия».

Виступ Scooter на фестивалі «Золотая Балка» в анексованому Севастополі заплановано на 4 серпня. Підтвердження участі на концерті на окупованому рсоіянами півострові є на офіційному сайті групи.

Раніше у Німеччині розкритикували плани відомого музичного колективу Scooter виступити в окупованому Росією Криму.

«Їх, очевидно, не турбує, що Крим був незаконно окупований російськими військовими і своїм приїздом вони стають на бік Путіна», - сказала депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс в інтерв’ю виданню Bild.

Вокаліст Scooter Ейч Пі Бакстер в коментарі німецькому виданню пояснив, що група їде в Крим «не робити політику», а до своїх фанів. «Ми не знали, що ми потрапляємо в якийсь політичний конфлікт з цим виступом. Наша музика аполітична, ми хочемо залишатися поза політикою», - додав менеджер групи Йенс Теле.